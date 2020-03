Coronavirus: "Siamo tutti italiani", a Brescia 10 medici e 20 infermieri dall'Albania

"Non siamo ricchi, ma nemmeno privi di memoria: non dimentichiamo chi ci ha aiutato, l'Italia vincerà questa guerra anche per noi e per il mondo intero": accompagnati dal primo ministro Edi Rama, oggi all'aeroporto di Montichiari sono atterrati 10 medici e 20 infermieri dall'Albania. Grazie all'impegno di Bertolaso, consulente del presidente Fontana, il governo schipetaro ha infatti aderito alla richiesta di aiuto della Lombardia.

A questo personale medico di rinforzo per la pandemia di Coronavirus, lunedì si aggiungeranno 15 medici specialisti provenienti dalla Polonia frutto di una intensa relazione tra consolato e Regione Lombardia: "Andranno ad aggiungersi ai 17 medici specializzandi e ai 50 infermieri selezionati dal bando di regione - ha dichiarato l'assessore al Bilancio della Regione Lombardia, Davide Caparini -. Siamo in attesa di sapere quanti e che specializzazione avranno quelli promessi dalla protezione civile".