Mascherine distribuite dalla Regione, pioggia di critiche: "Non servono a nulla"

Pioggia di critiche da parte degli operatori sanitari per la mascherine distribuite da Regione Lombardia in vari presidi del territorio, tra cui il Civile di Brescia: sono prodotte dalla Fippi di Rho, provincia di Milano, al ritmo di 900mila al giorno, e sono realizzate utilizzando materiali che vengono in parte utilizzati per la produzione di pannolini per bambini. A dare l’allarme sulla poca praticità dei nuovi dispositivi di protezione individuale, anche se a chilometro zero, sono stati per primi i rappresentanti sindacali dei medici e degli operatori.

Polemiche sui social e tra gli operatori sanitari

Ma negli ultimi giorni sui social, in particolare, su Facebook, si registra un’impennata di post, video e commenti che di fatto smentiscono la possibilità di utilizzare con facilità quelle che vengono definite le “mascherine Fippi”. “Ecco la mascherina di Regione Lombardia per il personale sanitario – si legge in uno dei tanti post – che tutto fa, tranne che proteggere. Scivola dal naso appena si respira o si parla, va infilata dalla testa, ma soprattutto va sfilata con le mani rischiando di spalmare sul viso parti potenzialmente infette”.

“Non ci credevamo nemmeno noi che arrivassero a tanto – commenta Riccardo Germani, portavoce di Adl Cobas – eppure non hanno fermato la produzione di queste mutande che vorrebbero spacciarci per mascherine, arrivate già in diversi ospedali della Regione e nelle Rsa lasciando gli operatori allucinati”.

E’ diventato virale anche il video di Giorgio Arca, di Cittadinanza Attiva. “La pseudo-mascherina – spiega fatta con materiale dei pannolini è veramente un obbrobrio. Per indossarla bisogno infilarla dalla testa perché senza lacci, non rimane fissa, lascia il naso senza protezione. Il personale sanitario vuole i dispositivi idonei per curare i cittadini colpiti da Covid-19. A tutti coloro a cui è stato chiesto cosa pensassero di questo dispositivo, tutti in coro hanno detto che questo dispositivo non serve a nulla. E’ certificato il materiale ma non la funzionalità del prodotto”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La replica dell’assessore regionale

In merito alla polemica è intervenuto anche l’assessore regionale Raffaele Cattaneo. “Ho letto di lamentele relative alle mascherine prodotte da Fippi – spiega – Ricordo che queste sono state autorizzate dall’Istituto superiore di Sanità e verificate dal Politecnico di Milano: rispetto ai dubbi sulla vestibilità, già dal 30 marzo scorso abbiamo chiesto all’azienda che le produce di apportare alcune modifiche, d’intesa con il nostro assessorato al Welfare”.