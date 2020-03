Manerbio: il Comune dona tre respiratori all'ospedale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Il Comune di Manerbio, attraverso la società partecipata Azienda Comunale Manerbio, ha acquistato nei giorni scorsi tre nuovi respiratori che sono stati donati all’Ospedale di Manerbio e che presto saranno operativi a sostegno delle attività del nosocomio, impegnato ogni giorno di più nell’affrontare l’epidemia di Coronavirus che sta colpendo la Bassa Bresciana con grande intensità.

“Abbiamo ritenuto- ha dichiarato il sindaco Samuele Alghisi - che la nostra comunità potesse in questo modo dare un concreto ed efficace aiuto nella lotto contro questo subdolo nemico”.

Il gesto compiuto dall’Amministrazione Comunale non rimarrà isolato: anche il Gruppo Alpini Manerbio e due imprese del territorio - Estral e la Linea Verde - si stanno attivando per l’acquisto di attrezzature, mascherine e altri dispositivi per dare alla sanità tutti gli strumenti possibili per affrontare l’emergenza.