Coronavirus, tragedia immensa: marito e moglie morti a poche ore di distanza

L’ennesima tragedia familiare che sconvolge la vita delle comunità: marito e moglie morti a poche ore di distanza l’uno dall’altra. E’ successo a Ospitaletto, dove tra lunedì e martedì hanno perso la vita prima la moglie Luciana Terlenghi, 77 anni, e poi il marito Giuseppe Colosio, 78 anni.

L’uomo era risultato positivo al Coronavirus, da qualche giorno ricoverato in ospedale. In paese li conoscevano in tanti, e in tanti sono rimasti sconvolti dall’accaduto. Li piangono le figlie Gabriella e Rossana: anche l’amministrazione comunale si unisce al cordoglio dei familiari.

Giuseppe Colosio era il presidente della locale Associazione marinai. Instancabile volontario, aveva fatto dell’impegno sociale la sua ultima ragione di vita. Grazie ai suoi associati aveva portato a termine diverse iniziative di solidarietà: tra queste si segnalano l’acquisto di alcuni defibrillatori per scuole e oratori e raccolte fondi per i missionari in Kenya.