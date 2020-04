Tutti a casa per il Coronavirus, ma c'è chi organizza una maxi scampagnata in bici

Alla faccia dei divieti per il contenimento dell’emergenza sanitaria: la Polizia Locale li ha beccati tutti insieme in bicicletta tra le campagne della Valsorda, in territorio di Lonato del Garda. E come previsto dai dispositivi di sicurezza, validi su tutto il territorio nazionale, i furbetti della domenica sono stati sanzionati con 400 euro a testa.

Questo prevede il mancato rispetto della norma: domenica a Lonato erano addirittura in 15. Una bella biciclettata in compagnia, approfittando delle altrettanto belle giornate primaverili: peccato che sia vietato, vietatissimo, in quelli che potrebbero essere gli ultimi giorni del lockdown se effettivamente l’epidemia si dovesse fermare.

Non sono i primi a trasgredire le regole, non saranno gli ultimi: nella sola giornata di sabato sono stati sanzionati 178 bresciani in tutta la provincia, tra chi passeggiava in spiaggia e chi invece si allenava in collina. Ma in tutto il weekend sono a centinaia le sanzioni elevate dalle forze dell’ordine, come riferisce la Prefettura. Tra queste anche i 15 furbetti di Lonato, presi con i piedi sui pedali: i residenti hanno dato l’allarme.

Coronavirus a Lonato: ultimi aggiornamenti

Gli ultimi dati aggiornati confermano 133 casi di positività da Coronavirus a Lonato, con 32 pazienti Covid positivi dimessi dall’ospedale e posti a domicilio in isolamento obbligatorio, 20 persone ricoverate in ospedale, 37 guariti e 17 decessi. “Purtroppo anche un incremento sia pur minimo di nuovi positivi ci fa capire che il virus è molto insidioso e va tenuto sotto stretto controllo – fa sapere il sindaco Roberto Tardani – Vi prego di continuare a rispettare le regole. Aiutiamoci l’un l’altro onde evitare ulteriori peggioramenti”.