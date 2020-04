"Non porto la mascherina. Non c'è nessuno in ospedale, informatevi sui social"

Un giro in bici nel centro storico di Lonato. Senza guanti e mascherina sul volto. L'uomo viene fermato dalla Polizia locale, impegnata nei controlli per far rispettare il Dpcm per contenere la diffusione dei contagi. "Ci sono le forze del disordine davanti" esordisce il ciclista mentre con lo smartphone riprende la scena. Gli agenti chiedono spiegazioni: "La mascherina?"; "Se non ho soldi per comprarla, come faccio. State calpestando le regole del popolo. Voi credete a Giuseppe Conte? Siete sicuri che ci sia la pandemia? Guardate i social e non quello che dicono in tv. Non c'è nessuno in ospedale". Poi gli agenti vengono ricoperti da una sequela di insulti. Questo il contenuto del filmato che è poi stato postato dal ciclista su Facebook.