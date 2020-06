Obbligo di mascherine all'aperto: si va verso la proroga fino a metà luglio

Seppur lentamente, contagi, vittime e ricoveri calano, ma non è ancora il momento di fare salti in avanti. Stando alle ultime notizie che giungono dal Pirellone, in Lombardia l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto potrebbe essere prorogato almeno fino a metà luglio.

Il presidente Attilio Fontana probabilmente già nella giornata di lunedì ufficializzerà la proroga dell'obbligo di indossare le mascherine all'aperto, obbligo che attualmente è in scadenza il 30 giugno. La decisione sarebbe stata presa durante la riunione del Comitato tecnico-scientifico di ieri pomeriggio.

Se l'obbligo dovesse effettivamente essere confermato, i lombardi dovranno dunque sopportare almeno per altre due settimane le mascherine anche all'aperto. Certo non sarà facile, ma visto tutto quello che abbiamo passato negli ultimi mesi, non è il caso di lamentarsi.