Coronavirus: 737 nuovi casi in Lombardia, 6 morti nel Bresciano

737 nuovi casi di contagio, contro i 598 del giorno precedente. C'è da registrare un incremento giornaliero di ben 139 contagi nei dati diffusi nel tardo pomeriggio da Regione Lombardia. Un dato che fa riflettere, anche se l'andamento tendenziale degli ultimi giorni rimane comunque positivo, così come alcuni indicatori molto rappresentativi, come il calo dei ricoveri in terapia intensiva, e anche quelli non in terapia intensiva.

Per quanto riguarda la nostra provincia, come anticipato nella serata di ieri (Coronavirus in provincia di Brescia: 68 nuovi contagi e 6 morti nelle ultime 24 ore), i dati parlano di 68 nuovi contagi in più rispetto ai 55 del giorno prima, e sei nuovi decessi: due in città, uno a Salò, uno a Pontoglio, uno a Calvisano e uno, il primo nel piccolo Comune, a Lavenone.

Ecco nel dettaglio i dati regionali.

– i casi positivi sono: 76.469 (+737)

giovedì: 75.732 (+598)

– i decessi: 13.860 (+88)

giovedì 13.772 (+93)

– in terapia intensiva: 563 (-42)

giovedì 605 (-29)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 6.628 (-206)

giovedì 6.834 (-286)

– i tamponi effettuati: 390.644 (+13.701)

giovedì 376.943 (+11.048)

– i dimessi: 52.035 (+869)

giovedì 51.166 (+819)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi

giorni:

BG: 11.360 (+47)

giovedì 11.313 (+22)

BS: 12.929 (+68)

giovedì 12.861 (+55)

CO: 3.271 (+27)

giovedì 3.244 (+37)

CR: 6.068 (+31)

giovedì 6.037 (+14)

LC: 2.277 (+3)

giovedì 2.274 (+9)

LO: 2.994 (+28)

giovedì 2.966 (+7)

MB: 4.729 (+25)

giovedì 4.704 (+30)

MI: 19.701 (+364) di cui 8.335 (+177) a Milano città

giovedì 19.337 (+216) di cui 8.158 (+56) a Milano città

(si segnala che un laboratorio ha inviato oggi alcuni dati di Milano e provincia risalenti ai giorni scorsi)

MN: 3.185 (+10)

giovedì 3.175 (+19)

PV: 4.416 (+67)

giovedì 4.349 (+69)

SO: 1.181 (+1)

giovedì 1.180 (+37)

VA: 2.705 (+38)

giovedì 2.667 (+48)