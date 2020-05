Coronavirus: 598 nuovi casi in Lombardia, 13 morti nel Bresciano

Coronavirus, aggiornamenti Milano e Lombardia giovedì 30 aprile 2020

„

In Lombardia il contagio del Coronavirus rallenta, ma la crescita dei malati (accertati) resta comunque marcata: sono stati infatti scoperti 598 nuovi casi (il totale è arrivato a 75.732) a fronte di 11.048 tamponi effettuati (in tutto 376.943 da inizio pandemia).

Continua a diminuire la pressione sugli ospedali: sono -29 rispetto a mercoledì le persone ricoverate in terapia intensiva e -286 quelle in altri reparti. Buone notizie sul fronte dimessi, che aumentano di 819. I decessi sono 93, meno di mercoledì (+104) e martedì (+126), che portano il totale a 13.772.



Negli ultimi giorni Brescia sembra essere più sotto controllo. Nella giornata di giovedì si registrano 55 nuovi casi secondo la Regione; salgono a 59 (24 dei quali nelle Rsa) considerando invece i dati di Ats di Brescia e della Montagna: la differenza dipende dall'ora in cui è stato redatto il report. Ai contagi si vanno ad aggiungere, purtroppo, altri 13 lutti. I bresciani contagiati dall'inizio della pandemia sono in tutto 12.878 (basandosi su Ats e non sulla Regione, con una differenza di +17), mentre i morti sono in tutto 2.430. Nella giornata di ieri, 8 decessi sono avvenuti in Valcamonica (in maggioranza nelle Rsa), mentre gli altri 5 ad Alfianello, Montichiari, Padenghe, Quinzano e Sale Marasino.

I casi provincia per provincia (dati Regione)

La provincia lombarda con più casi di Covid continua a essere Milano con 19.337 positivi (+216), seguono Brescia 12.861 (+55), Bergamo 11.313 (+22), Cremona 6.037 (+14), Monza e Brianza 4.704 (+30), Pavia 4.349 (+69), Como 3.244 (+37), Mantova 3.175 (+19), Lodi 2.966 (+7), Varese 2.667 (+48), Lecco 2.274 (+9) e Sondrio 1.180 (+37).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“