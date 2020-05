Coronavirus: in Lombardia salgono i contagi, sono 441 in 24 ore

"I dati di oggi segnano un leggero incremento della percentuale tra i tamponi effettuati e i casi risultati positivi, ma indicano anche il raggiungimento di un traguardo davvero importante: siamo scesi sotto la simbolica cifra delle 200 terapie intensive. Il numero dei ricoveri in questi reparti è infatti di 199 casi. Aumentano anche i guariti, numeri da valutare sempre nel medio periodo con la raccomandazione di continuare a rispettare le regole per non vanificare l'eccezionale comportamento mantenuto fin qui". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando i dati odierni.

Brescia registra 72 nuovi contagi e un solo morto in tutta la provincia, residente in città (dato ATS Brescia alle 17 di oggi, che non tiene però conto della Valcamonica).



Di seguito i dati in Lombardia di oggi, sabato 23 maggio. Le differenze sono riferite alla giornata di venerdì.

tamponi effettuati: 17.191 (-1.837)

totale complessivo tamponi: 658.784

attualmente positivi: 25.630 (-303)

nuovi casi positivi: 441 (2,6% rapporto con i tamponi giornalieri)

totale complessivo dei positivii: 86.825 (+441)

guariti/dimessi: +688 (totale complessivo: 45.355)

in terapia intensiva: -8 (totale complessivo: 199)

ricoverati non in terapia intensiva: -2 (totale complessivo: 4.026)

decessi: 56 (totale complessivo: 15.840)

