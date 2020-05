Coronavirus: in Lombardia 293 nuovi contagi, a Brescia altre 8 croci

La Regione Lombardia ha stilato il nuovo report sulla pandemia di Coronavirus in corso. Giovedì 21 maggio i numero di persone malate era cresciuto lievemente. Così i morti, sempre (e purtroppo) stabili. Nei numeri ufficiali di venerdì 22 maggio, invece, scende il rapporto fra tamponi effettuati e casi positivi: si attesta al 1,5%. Gli attualmente positivi in Lombardia sono 25.933 (-782), mentre i nuovi casi positivi sono 293, numero più basso da molte settimane.

I guariti/dimessi sono 1.018, mentre in terapia intensiva calano le presenze di 19 unità; -91 i ricoverati non gravi. Purtroppo ci sono ancora 57 decessi che portano il totale complessivo in Lombardia di 15.784 persone morte per Covid-19.



La situazione in provincia di Brescia rimane stabile: +19 positivi, che porta a un totale di 14.345 persone contagiate. I nuovi decessi sono invece 8, avvenuti nei Comuni di Pontevico (dove le croci sono 2) e di Calvisano, Cologne, Lonato del Garda, Palazzolo sull'Oglio, Polaveno, Villanuova Sul Clisi. Da inizio pandemia sono morti 2.647 bresciani.

I contagi per provincia