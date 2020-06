Covid, 66 sindaci bresciani scrivono alla Regione: "Tamponi gratis per tutti"

Ampliare gli studi epidemiologici, quindi il monitoraggio della popolazione, e non far pagare ai cittadini, anche a quelli che decidono di propria iniziativa di sottoporsi alle analisi, test sierologici e tamponi. Queste, in estrema sintesi, le richieste avanzate dai 66 sindaci bresciani firmatari della missiva spedita giovedì al governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana e all'assessore al Welfare Giulio Gallera. La lettera è stata inviata, per conoscenza, anche al premier Conte, al ministro della Sanità Roberto Speranza, al presidente dell’Anci Antonio Decaro e al ministro per le Regioni Francesco Boccia.

Chiedono il tampone gratuito per i cittadini, o al massimo il pagamento di un ticket, affinché venga garantito il diritto alla salute: “Essendo questa una misura di prevenzione collettiva e di sanità pubblica, la stessa rientra a pieno titolo nei L.E.A., i livelli essenziali di assistenza a carico del sistema sanitario" si legge nella lettera. Quindi il sistema deve garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di un ticket, il tampone nasofaringeo.

Test e analisi sono fondamentali, soprattutto in questa fase di convivenza con il Coronavirus, sostengono i 66 sindaci - quasi tutti appartamenti al centrosinistra o a liste civiche - che hanno firmato la missiva e chiedono alla Regione di "continuare e ampliare ove possibili gli studi epidemiologici e statistici e che monitori costantemente la popolazione fornendo strumenti di immediato intervento".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I sindaci firmatari

Città di Brescia, Emilio del Bono

Città di Chiari, Massimo Vizzardi

Città di Manerbio, Samuele Alghisi

Città di Palazzolo sull’Oglio, Gabriele Zanni

Comune di Alfianello, Matteo Zani

Comune di Barbariga, Giacomo Uccelli

Comune di Berzo Inferiore, Ruggero Bontempi

Comune di Borgo san Giacomo, Giuseppe Lama

Comune di Borgosatollo, Giacomo Marniga

Comune di Bovezzo, Sara Ghidoni

Comune di Ceto, Marina Lanzetti

Comune di Cevo, Silvio Marcello Citroni

Comune di Capo di Ponte, Andrea Ghetti

Comune di Capovalle, Natalino Grandi

Comune di Castegnato, Gianluca Cominassi

Comune di Castrezzato, Giovanni Aldi

Comune di Cazzago San Martino, Antonio Mossini

Comune di Cellatica, Marco Marini

Comune di Cerveno, Marzia Romano

Comune di Cevo, Silvio Citroni

Comune di Cigole Marco, Scartapacchio

Comune di Collebeato, Antonio Trebeschi

Comune di Cologne, Carlo Chiari

Comune di Comezzano Cizzago, Alida Potieri

Comune di Corteno Golgi, Ilario Sabbadini

Comune di Corzano, Giovanni Benzoni

Comune di Darfo Boario Terme, Ezio Mondini

Comune di Dello, Riccardo Canini

Comune di Erbusco, Ilario Cavalleri

Comune di Fiesse, Sergio Cavallini

Comune di Gianico, Mirco Pendoli

Comune di Gussago, Giovanni Coccoli

Comune di Leno, Cristina Tedaldi

Comune di Lograto, Gianandrea Telò

Comune di Malegno, Paolo Erba

Comune di Marmentino, Ilario Medaglia

Comune di Milzano, Massimo Giustiziero

Comune di Monte Isola, Fiorello Turla

Comune di Monticelli Brusati, Paolo Musatti

Comune di Mura, Nicola Angiola Flocchini

Comune di Nave, Tiziano Bertoli

Comune di Odolo, Fausto Cassetti

Comune di Ome, Alberto Vanoglio

Comune di Orzivecchi, Gianluigi Sturla

Comune di Ospitaletto, Giovanni Battista Sarnico

Comune di Paderno Franciacorta, Silvia Gares

Comune di Passirano, Francesco Pasini Inverardi

Comune di Pavone del Mella, Mariateresa Vivaldini

Comune di Pisogne, Federico Laini

Comune di Provaglio d’Iseo, Enzo Simonini

Comune di Rodengo Saiano, Luigi Caimi

Comune di Sabbio Chiese, Onorio Luscia

Comune di San felice Del Benaco, Simone Zuin

Comune di San Gervasio, Rosario James Scaburri

Comune di San Paolo, Giancarla Zernini

Comune di Sarezzo, Donatella Ongaro

Comune di Sellero, Giampiero Bressanelli

Comune di Seniga, Elena Ferrari

Comune di Sonico, Gian Battista Pasquini

Comune di Sulzano, Paola Pezzotti

Comune di Toscolano Maderno, Delia Maria Castellini

Comune di Trenzano, Italo Spalenza

Comune di Verolavecchia, Laura Alghisi

Comune di Villachiara, Maria Laura Bonfiglio

Comune di Villanuova sul Clisi, Michele Zanardi

Comune di Vione, Mauro Testini