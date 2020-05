Anti-Covid: chiuso un bar troppo affollato, 400 euro di multa al titolare

Le forze dell'ordine non abbassano la guardia contro il rischio contagio da Coronavirus. A finire nel mirino dei carabinieri della Compagnia di Verolanuova, che nel weekend hanno controllato 12 locali e 182 persone, è stato il caffè Impero nella piazza principale di Leno.



Secondo quanto reso noto dai militari, non sarebbe stata rispettata la distanza minima tra i giovani clienti, intenti a consumare bevande stando seduti uno vicino all'altro. Il titolare è stato multato per 400 euro ed è stata disposta la chiusura temporanea del bar.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.