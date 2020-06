Per chi ha lottato contro il Covid, notti da sogno gratuite nei resort extra-lusso

Vacanze da sogno in regalo agli operatori sanitari impegnati nella dura lotta al Covid-19: lo propone il gruppo Lefay Resort, che gestisce due strutture extralusso sul lago di Garda e sulle Dolomiti. Nel dettaglio, l'azienda offrirà in tutto 100 notti di soggiorno gratuito, in giorni infrasettimanali, a medici, infermieri e operatori sanitari in genere che in questi mesi hanno dovuto affrontare la peggiore emergenza sanitaria degli ultimi 100 anni (dai tempi dell'influenza spagnola).

Già a partire dal 25 giugno sarà possibile prenotare il soggiorno gratuito al Lefay Resort & Spa Dolomiti, aperto nell'estate scorsa a Pinzolo, nella ski-area di Madonna di Campiglio, a seguito di un investimento di ben 65 milioni di euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Porte aperte, invece, per il Lefay Resort & Spa del lago di Garda, a Gargnano, considerata da anni una delle migliori strutture d'Europa nel segmento luxury del settore benessere e relax. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare allo 0365 441700 oppure inviare una mail a reservation@lefayresorts.com.