Covid-19: dalla Cina un laboratorio da 600mila euro per l'ospedale di Montichiari

Un laboratorio di diagnostica, da oltre 600 mila euro, interamente donato dall’azienda cinese Shenzhen Huada è in arrivo, finalmente, nel Bresciano. Dall’annuncio - in pompa magna - dell’operazione nata a Milano per iniziativa di Angela Zhoun e dalla figlia JinJin Chen - sono passati infatti più di otto settimane. 'Ostaggio' della burocrazia per oltre un mese, era finalmente arrivato a Malpensa alla fine di aprile. Ma poi è rimasto bloccato nello scalo milanese pe altre settimane. Ora finalmente approderà nel Bresciano, ma non al Civile dove sembrava originariamente essere destinato.

Il laboratorio di diagnostica, pronto all’uso e fornito di ben 5mila kit per effettuare i tamponi (reagenti inclusi), è destinato all’ospedale di Montichiari. Si tratta di una struttura di duemila metri quadrati, già allestita, e in grado di analizzare centinaia di tamponi al giorno. Insomma, un dono preziosissimo in grado di migliorare, e non poco, il monitoraggio provinciale dell’epidemia, accelerando le analisi.

L’iniziativa è partita dalla lettera inviata da Angela Zhou e dalla figlia, importanti figure della comunità cinese in Italia, alla deputata Pd Marina Berlinghieri. Promotori del progetto in territorio bresciano sono stati l'imprenditore Sandro Chen (il titolare della catena Aumai), il consulente industriale Beppe Chiappani e l’assessore cittadino Roberta Morelli che, in queste settimane, ha gestito i contati con il Ministero e lavorato per far in modo che il preziosismo regalo arrivasse a destinazione. Tutto sembra essere finalmente andato a buon fine: tra poco il laboratorio dovrebbe entrare in funzione a Montichiari.