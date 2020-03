Al Civile la battaglia di medici e infermieri: 310 contagiati, 10 in gravi condizioni

E' stata superata quota 66mila contagiati da Coronavirus in Italia: secondo i dati della fondazione Gimbe, oltre l'8% dei casi totali coinvolge medici e infermieri e, come purtroppo si è visto, a volte con anche esito infausto.



La situazione è quanto mai allarmante nella nostra provincia: in tutto sono oltre 500 gli operatoti sanitari contagiati. Di questi, 310 nel solo ospedale Civile (il 6% del personale totale: 6.700 dipendenti), 10 dei quali ricoverati in Terapia Intensiva in gravi condizioni. D'ora in avanti, prima di iniziare il lavoro verrà effettuato il tampone se la temperatura corporea supererà i 37.5°C

Il presidente del Gimbe Nino Cartabellotta evidenzia come, rispetto alla Cina, la percentuale italiana degli operatori sanitari contagiati sia più che doppia. Dito puntato contro i dispositivi di protezione valutati come inadeguati: "Medici e infermieri devono essere protetti al meglio per proteggere se stessi e per poter svolgere il loro lavoro in massima sicurezza".