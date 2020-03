Allarme all'ospedale Civile: 8 ictus su 10 sono collegati al Coronavirus

Tra i ricoverati per ictus al Civile di Brescia, otto casi su dieci sono in qualche modo collegati all’epidemia: lo scrive il Giornale di Brescia, che riporta le parole del direttore generale Gianmarco Trivelli. “Stanno aumentando i casi di ictus collegati al Coronavirus, che ormai riteniamo una malattia multi organi – ha detto Trivelli – Si registrano crisi del sistema nervoso che portano a un improvviso blocco respiratorio, anche se il quadro polmonare non è compromesso”.

Di fatto, un’emergenza nell’emergenza: un peggioramento delle condizioni del paziente che complica ulteriormente il decorso ospedaliero dell’ammalato. Ad oggi il Civile è uno degli ospedali italiani dove è più alto il numero di ricoverati per Covid-19: sono circa 800, quasi il doppio del Giovanni XXIII di Bergamo (dove sono circa 450).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono 64 i posti riservati alla terapia intensiva per Coronavirus, ma altri 19 sono in allestimento: da qui al fine settimana saranno 83, più del 10% del totale dei ricoverati per l’epidemia. Tra medici, infermieri e in generale personale ospedaliero si stimano in almeno 4.500 i dipendenti attualmente in campo per fronteggiare l’emergenza: di questi sono 300 i casi positivi accertati, il 6,7%.