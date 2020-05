Ancora un amore stroncato dal Coronavirus: marito e moglie muoiono a pochi giorni di distanza

Ancora un amore lungo una vita intera stroncato dal Coronavirus. Nella nostra provincia, diverse coppie sono morte dall'arrivo della pandemia globale. A farne le spese, ultima in ordine di tempo, è stata la famiglia Mangia di Gussago: nell'arco di una manciata di giorni sono morti Antonio Mangia, 80 anni, e la 76enne Carla Ghirardello. La donna ha seguito il triste destino del marito: ricoverata in ospedale proprio il giorno in cui è spirato il compagno di una vita, si è spenta nelle scorse ore dopo aver lottato per giorni contro il Covid -19.

Un doppio lutto che ha lasciato nel dolore i figli Luigi, Francesco e Paola. Residenti a Gussago da diversi anni, erano entrambi molto conosciuti. Lui, di origine leccese, era un noto commercialista: aveva uno studio in città. Lei era una stimata professoressa di italiano e latino ed era molto attiva nell'ambito del volontariato.