Coronavirus: morto Giovanmaria Burlotti, fondatore della Beton Camuna di Darfo

L'imprenditoria bresciana è in lutto per la scomparsa di Giovanmaria Mario Burlotti, 86 anni: anche lui dopo qualche settimana si è dovuto arrendere alla furia del Coronavirus. Si è spento un paio di giorni fa all'ospedale di Edolo, dov'era ricoverato: lo piangono la moglie Giacomina (da tutti conosciuta come Mina), i figli Ivana, Paolo, Alba e Angela, la nuora, i generi e i nipoti.

La salma riposa nella Sala del commiato Savardi e Pedrotti in Via Massi a Corna di Darfo: sarà aperta alle visite da venerdì mattina. I funerali saranno invece celebrati nel pomeriggio, al cimitero di Corna, ma in forma strettamente privata.

Una lunga storia imprenditoriale

Storico volto dell'imprenditoria della valle, Burlotti (classe 1933) è stato il fondatore della Beton Camuna, operativa da più di mezzo secolo (dal 1967) nel settore dell'edilizia, fornitura di materiali e lavori edili. Non aveva nemmeno 20 anni quando aprì la sua prima azienda, nel 1952: una ditta individuale con semplice nome e cognome.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo le scuole elementari, in collegio, frequenterà la scuola di avviamento per cominciare subito a lavorare: appena 14enne comincia a lavorare nell'edilizia insieme ai fratelli più grandi. Gran lavoratore, ma devoto alla famiglia e al suo paese: grande appassionato di musica, dal 2003 è stato presidente della Fanfara di Valle Camonica.