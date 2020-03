Coronavirus, un altro dramma: madre e figlio morti a poche ore di distanza

Tre morti in un solo giorno a Cevo per il Coronavirus: tra questi anche madre e figlio deceduti a poche ore di distanza. Un dramma nel dramma: la moglie è in gravi condizioni in ospedale, tutti i familiari sono in quarantena e quindi non potranno neppure partecipare all’ultimo saluto.

Il primo ad andarsene il 69enne Gianni Casalini: era molto conosciuto in paese per la sua lunga militanza sociale e politica. Era stato un appassionato sindacalista, nonché uno degli attivisti più instancabili della sezione locale dell’Anpi: al suo impegno politico non mancava di affiancare l’impegno sociale, in particolare con le associazioni sportive del paese.

A poche ore di distanza è morta anche la madre, Maria Barbara Biondi: era una vera memoria storica del paese, classe 1926, avrebbe dovuto compiere 94 anni. La comunità di Cevo piange infine la scomparsa di Ferruccio Scolari, 78 anni: esperto fisarmonicista, aveva fondato il gruppo L’Arsura.