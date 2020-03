Ancora un amore stroncato dal Coronavirus: in pochi giorni morti marito e moglie

Ancora un amore lungo una vita intera stroncato dal Coronavirus. Nella nostra provincia, diverse coppie sono state stroncate dall'arrivo della pandemia globale. A farne le spese, ultima in ordine di tempo, stavolta è stata la famiglia Benini di Ghedi: nell'arco di pochi giorni sono morti Franca Bevilacqua di 81 anni (spentasi lunedì) e il marito 77enne Sandro Benini, che ha seguito il triste destino della moglie 5 giorni più tardi: lasciano nel dolore i figli Massimo, Alberto e Paola. In paese, il maggiore dei tre, Massimo, è molto conosciuto in quanto titolare del bar Benny's Saloon, nota birreria con musica dal vivo.

Nella giornata di sabato, i dati dell'Ats hanno certificato il superamento della quota 100 contagi in paese (sono 102 in tutto), mentre i decessi sono arrivati a 18. I dimessi dalle strutture ospedaliere sono invece 35 (l'ultimo aggiornamento è del 27 marzo): "L'Amministrazione Comunale esprime il proprio cordoglio per le famiglie dei deceduti e la doverosa vicinanza ai nostri concittadini toccati da questa triste circostanza", si legge in una nota della giunta Casali.