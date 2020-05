Gasperini: "Ho avuto il Covid, dopo Valencia ero a pezzi e ho avuto paura"

Coronavirus, Gasperini si confessa: "Ho avuto il Covid-19, ero a pezzi e ho avuto paura"

„"Tornato da Valencia ero a pezzi, di notte sentivo le sirene e pensavo: non posso andarmene ora. Ho avuto il Covid-19": è la 'confessione' dell'allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, anche lui colpito dalla pandemia che ha straziato la 'sua' città.

I test sierologici, effettuati solo 10 giorni fa, gli hanno confermato di aver avuto il Covid-19. La dichiarazione di Gian Piero Gasperini arriva quando la sua Atalanta è ormai pronta per tornare in campo anche per aiutare Bergamo, la città più colpita dalla coronavirus, "nel rispetto del dolore e dei lutti".

Così ricorda Gasp, era martedì 10 marzo: "Il giorno prima della partita di Valencia stavo male, il pomeriggio della partita peggio - rivela in un'intervista alla Gazzetta dello Sport - Non sentivo la febbre ma mi sentivo a pezzi".

Ogni due minuti passava un'ambulanza. Sembrava di essere in guerra. Di notte pensavo: 'Se vado lì dentro, cosa mi succede? Non posso andarmene ora, ho tante cosa da fare...'. Lo dicevo per esorcizzare, ma lo pensavo davvero".

Sabato 14 un allenamento duro, la sensazione di stare bene, ma "avevo perso il gusto, la colomba mi sembrava pane". Tre settimane a Zingonia, poi a Torino. Ma "senza febbre mai fatto il tampone".



Ma adesso si prova a voltare pagina, e la Dea è pronta a far sognogare nuovamente i suoi tifosi: "I lupi sono affamati. Potremmo giocare anche domani. Anche nel momento più cupo hanno pensato solo a riprendere. Sono orgoglioso di questa Atalanta".



Fonte: Today.it



