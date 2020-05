Fase 2, aprono passeggiate e spiagge sul Garda: paura per l'invasione nel weekend

Fase 2 sul lago di Garda, tutto riaperto o quasi: in questi giorni una pioggia di ordinanze, specifiche per ogni singolo Comune, per regolamentare i movimenti che ora sono consentiti da qui al prossimo 18 maggio. Poi si vedrà, nella speranza che non ci sia alcuna ricaduta virale, con tutte le conseguenze del caso. Intanto qualcosa si muove, eccome, soprattutto nelle località turistiche.

Cosa ha riaperto a Desenzano

A Desenzano sono state riaperte le piste ciclopedonali (in tutto più di 50 chilometri) e le varie passeggiate a lago: restano invece ancora chiusi i parchi e i cimiteri. Sarà possibile sedersi sulle panchine, ma rispettando una distanza minima di 2 metri dalle persone. I primi movimenti di questi giorni preoccupano però il sindaco Guido Malinverno.

Il primo cittadino ha chiesto aiuto alla Prefettura per la gestione di un weekend che si preannuncia molto complicato: a Desenzano sono attese migliaia di persone, sarà difficile controllarle tutte (e verificare che tutti rispettino le norme di sicurezza sanitaria). Ci si aspetta una situazione simile anche in Valtenesi.

Cosa ha riaperto in Valtenesi

A Manerba è stato riaperto il Perlino, e così anche a Moniga, poi la passeggiata a lago, che però sarà a senso unico dal porto Torchio in direzione San Felice: riaperto anche il parco della Rocca. A Moniga riaperto il parco dei Tre Santi, ma non quello del castello: via libera anche a ciclabili e passeggiate. Aperto il parco del Vaso Rì a Padenghe, oltre ovviamente al lungolago: spiagge libere anche a San Felice, dove è riaperta la ciclabile (ma a senso unico) e anche il parco delle paludi di Via Zerneri.