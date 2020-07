Allarme nel Mantovano: focolaio di coronavirus all'interno di un macello

Nuovo allarme coronavirus per un focolaio alle porte della nostra provincia. L'Ats Valpadana ha infatti reso noto che, in un grosso macello di un Comune del Mantovano (altri dettagli non sono stati resi noti), 10 dei 360 lavoratori sottoposti a tampone naso-faringeo sono risultati positivi al covid-19. Subito sono scattate le misure d'emergenza: isolamento domiciliare e sorveglianza sanitaria per i 10 operai.

L'azienda è stata sottoposta alle procedure di sanificazione in questo fine settimana, non sono però emerse irregolarità riguardanti i protocolli di sicurezza previsti dalla legge. Otto lavoratori dei 10 positivi sono residenti nella provincia di Mantova, gli altri 2 in zone limitrofe.