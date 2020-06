Quattro mesi di lotta contro il Coronavirus: è morto il dottor Fiorlorenzo Azzola

La furia del Coronavirus l'ha travolto all'improvviso, e l'ha costretto a un lunghissimo ricovero in ospedale: quasi quattro mesi. Anche se clinicamente guarito, con il doppio tampone negativo, i danni irreparabili provocati dalla folgorante malattia purtroppo non gli hanno lasciato scampo: non ha mai lasciato l'ospedale, ed è morto poche ore fa a soli 54 anni.

Il ricordo della comunità

La comunità di Bagnolo Mella piange la scomparsa di Fiorlorenzo Azzola, direttore sanitario della Rsa Fondazione Paolo VI: è l'ennesima vittima bresciana di questo male tanto sconosciuto quanto terribile, e che sta ancora flagellando il mondo. “Una grave perdita – fa sapere il Comune di Bagnolo in una nota – che lascia i nostri nonni, il personale e tutta la comunità increduli e certi che il vuoto che lascia sarà sicuramente incolmabile. Fiorolenzo Azzola era un medico e una persona speciale”.

Lo piangono la moglie Anna e i suoi due giovani figli. La data e il luogo dei funerali saranno resi noti nelle prossime ore. Al cordoglio dei familiari si uniscono le decine di messaggi, pubblicati anche su Facebook. “Un grazie per la sua dedizione alla missione medica nella nostra casa di riposo, fino al dono di sé per i suoi e nostri anziani”, scrive Faustino. Oltre che medico, Azzola era un noto e apprezzato organista.