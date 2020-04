Medici lombardi contro la Regione: "Piano Fase 2 inconsistente, incapaci di analisi"

Durissime parole della Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale) Lombardia, per voce del segretario Paola Pedrini, contro la Regione e il documento 'guida' per la Fase Due: "Rileviamo l'assoluta inconsistenza dei contenuti del documento sulla 'fase 2', di recente approvato dal Consiglio regionale della Lombardia, riguardo alle proposte di riorganizzazione del sistema sanitario, che altro non fanno che riproporre l'esistente, lasciando di fatto immutate le criticità risultate evidenti, dolorosamente, nella gestione di questa pandemia", si legge sull'agenzia Adnkronos.

Paola Pedrini parla inoltre, "con dispiacere", dell'incapacità di "analisi della situazione e soprattutto l'assenza di un'analisi degli errori, sempre doverosa da parte di chi ha la responsabilità e l'onere di gestire un'organizzazione complessa, soprattutto in corso di eventi catastrofici".

"Un evento catastrofico - conclude - spesso rende inevitabili gli errori, tutti lo sappiamo, ma gli errori devono essere riconosciuti, vanno corretti, non vanno nascosti".