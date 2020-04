Tutto il paese in lutto: ex sindaco (e imprenditore) stroncato dal Coronavirus

La comunità di Gambara è in lutto per la scomparsa dell’ex sindaco Ferdinando Lorenzetti: classe 1958, aveva guidato il paese per 5 anni e attualmente era consigliere di minoranza. È l’ennesima vittima bresciana (la sesta in paese) della furia del Coronavirus. In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio giunti alla moglie e ai figli: una forma di vicinanza, anche se a distanza, perché come da prassi (vista l’emergenza sanitaria) non saranno celebrati i funerali, ma solo una rapida benedizione al cimitero, riservata ai parenti più stretti.

Imprenditore agricolo, negli anni '80 è stato il primo direttore laico del Centro Pastorale Paolo VI: prima di diventare sindaco (nel 2014) è stato a lungo consigliere comunale. Ricandidatosi con una squadra nuova al termine del primo mandato, ha perso le elezioni dello scorso maggio, ma ha proseguito la sua attività politica dai banchi dell’opposizione.

Si è spento nella notte tra mercoledì e giovedì in ospedale, dopo aver lottato per tre settimane contro il Covid -19: il prossimo 18 maggio avrebbe compiuto 62 anni. Al centro del suo operato politico: lo sviluppo di servizi sociali, la cultura e le attività produttive.

Lorenzo Merlo, attuale direttore dell'oratorio di Gambara, lo ricorda come "una persona d'altri tempi, dai modi garbati e cortesi. Un uomo pacato: cercava sempre di fare da paciere e di distendere le situazioni, ma era anche dotato di una grande dose d'ironia." "Una grande persona che vivrà per sempre nel cuore di chi resta", scrive un altro cittadino.