Lottava da tre mesi contro il Coronavirus, morto l'ingegner Fausto Cancelli

Ha lottato per quasi tre mesi con la furia del Coronavirus: ricoverato in ospedale il 20 marzo scorso, si è arreso soltanto poche ore fa. Nel mezzo una lunga battaglia fatta di terapie e speranza: dall'ospedale di Gardone Valtrompia al Civile, fino al triste epilogo. Non ce l'ha fatta Fausto Cancelli, storico ingegnere originario della provincia di Bergamo (abitava a Castelli Calepio) ma molto conosciuto anche nel Bresciano: aveva solo 63 anni.

Alle spalle una lunga carriera in A2A, già da quando era Asm (negli anni '80) passando poi per il Consiglio di sorveglianza, di cui fu segretario, e pure di Aprica, di cui è stato responsabile operativo fino allo scorso anno, quando è andato in pensione. I funerali saranno celebrati martedì mattina alle 10, nella chiesa parrocchiale di Calepio.

Lascia moglie e figli

Lo piangono la moglie Giusi e i figli Alessandro, Tiziano e Matteo, quest'ultimo capitano della squadra Pallacanestro Gardonese che in una breve nota ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia. Lo piangono anche il fratello Enzo e la madre Maddalena: ultra 90enne, anche lei è stata colpita dal Coronavirus, ma è guarita.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati ai familiari: Cancelli era persona stimata e conosciuta. “Il sindaco e l'amministrazione comunale di Castelli Calepio – si legge in una nota – esprimono il loro cordoglio e la vicinanza alla famiglia dell'ingegner Fausto Cancelli, figura da sempre attiva all'interno della nostra comunità”.