Dallo sport alla prenotazione obbligatoria, fissate le regole per andare in spiaggia

Si potrà andare in ferie, probabilmente anche fuori dalla propria regione,. L'estate non sarà in quarantena, ma sarà molto diversa da quelle passate. Almeno per coloro che sceglieranno le località di mare, dove ci saranno numerose regole da rispettare. La vita da spiaggia non sarà più quella di sempre: non si potrà andare negli stabilimenti balneari quando si vuole e non si potrà giocare a pallavolo, calcio o beach tennis. Le regole, messe a punto dai tecnici dell'Inail e dagli esperti dell'Iss, sono piuttosto rigide e sono state studiate per evitare gli assembramenti.

Accessi limitati e prenotazione obbligatoria

Nel documento relativo al settore della balneazione, si parla infatti di accessi contingentati agli stabilimenti balneari e alle spiagge attrezzate, di prenotazione obbligatoria, anche per fasce orarie. Per garantire il rispetto delle distanze ci dovrà essere una distanza minima di 5 metri tra le file degli ombrelloni, quattro metri e mezzo per gli ombrelloni posti sulla stessa fila. Nono solo: gli ombrelloni e le attrezzature dovranno essere igienizzate prima di essere assegnati a nuovi clienti.

Stesso discorso per le spiagge libere che di fatto diventeranno “a numero chiuso”. Si individuerà così il massimo di capienza della spiaggia "anche definendo turnazioni orarie" e prenotazioni di spazi anche online. L’idea è quella di far gestire le spiagge libere ad enti e associazioni di volontariato. Ma sembra più facile a dirsi che a farsi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

No a giochi di gruppo e piscine

Da evitare la pratica di attività ludico-sportive che possono dar luogo ad assembramenti e giochi di gruppo. Per lo stesso motivo sarà proibito l’utilizzo di piscine eventualmente presenti all’interno degli stabilimenti.