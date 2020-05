Coronavirus, in Lombardia mascherine obbligatorie anche dopo il 4 maggio

La Fase 2 inizierà il 4 maggio in tutta Italia, ma per la Lombardia c'è già un'importante novità respetto al resto del Paese: si proseguirà infatti con l’obbligo di mascherina o con la copertura del naso e della bocca quando si esce all’aperto. Lo ha spiegato il vicepresidente della Regione, Fabrizio Sala, durante la diretta Facebook per fare il punto sulla diffusione del contagio da Coronavirus sul territorio.

L’obbligo di mascherine sarà una delle “pochissime differenze” in senso restrittivo che ci saranno in regione “rispetto al provvedimento governativo”, ha detto Sala.

“La nostra intenzione è ricalcare il provvedimento del governo, ci uniformeremo molto”, ha spiegato Sala. Dal 4 maggio, è stato spiegato, “avremo l’apertura dei mercati di generi alimentari, saranno riaperte cartolerie e librerie, saranno riaperti gli studi professionali, saranno riaperti i servizi bancari e assicurativi”.

Fonte: Milanotoday.it