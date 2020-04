Coronavirus, spesa a domicilio per anziani e persone fragili: a chi chiedere aiuto

Tempo di coronavirus. Tempo di responsabilità e solidarietà verso chi è più in difficoltà. Anche a Brescia. E chi non può uscire a fare la spesa o a comprare farmaci perché in quarantena, appena dimesso dall'ospedale, anziano, o in difficoltà, può fare affidamento su una forte rete di solidarietà organizzata dal Comune e non solo.

Spesa e farmaci a domicilio

​Le persone in condizione di fragilità, impossibilitate a uscire di casa e che non hanno parenti o altre persone che le possono aiutare potranno telefonare ai servizi sociali ai numeri 0302977615 - 0302978977 - 0302978971, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30.



Saranno attivati i volontari segnalati dai consigli di quartiere, dai punti comunità e dalle associazioni e gli operatori comunali per organizzare il servizio di spesa e consegna a domicilio dei beni di prima necessità (alimenti, igiene personale e della casa, farmaci). - Vai al volantino

Negozi che effettuano consegne a domicilio

L’Assessorato al Commercio e l’Assessorato alla Partecipazione del Comune di Brescia, insieme con le associazioni di categoria (commercianti e artigiani), hanno messo in campo un servizio di vicinato, raggruppando quegli esercizi commerciali che effettuano consegne a domicilio, suddivisi per zone. L’elenco sarà tenuto aggiornato, mentre i pagamenti, trattandosi di attività private, saranno gestiti con gli esercenti.

Consegne a domicilio:

Altri negozi e artigiani aperti

Qui tutti i negozi e le imprese che offrono servizi a domicilio a Brescia e provincia, suddivisi per categorie: VAI ALL'ELENCO COMPLETO.