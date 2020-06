Promessa mantenuta, bergamasco si tatua la Sicilia: a Palermo è guarito dal Covid

Prima il contagio da Coronavirus a Bergamo, poi il ricovero a Palermo e infine la promessa: "Mi tatuerò la Sicilia sul petto". Detto, fatto. Ettore Consonni, bergamasco di 61 anni, ha mantenuto l’impegno preso pubblicamente dopo le dimissioni dal reparto di Rianimazione dell'ospedale Civico, dov’era arrivato con un volo di Stato visto che in Lombardia, nel periodo più "caldo" della pandemia, non c’erano posti negli ospedali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E così sul suo torace è comparsa la sagoma dell’isola siciliana, con al centro il simbolo della trinacria, circondato dai nomi di figli e nipoti. In questo modo il magazziniere ormai in pensione ha voluto omaggiare il lavoro di medici e infermieri palermitani, che lo hanno accolto e condotto verso la guarigione dopo aver trascorso oltre venti giorni attaccato a un ventilatore meccanico nel reparto di Terapia intensiva.



"Grazie a loro potrò presto rivedere la mia famiglia e anche a nome di tutti loro li ringrazio con il cuore per avermi salvato la vita", aveva detto riferendosi ai medici del Civico e stringendo una fotografia dei suoi cari tra le mani. Di quei giorni, aveva aggiunto, non ricordava nulla: "Mi dicevano: com’è stato a Palermo. Pensavo mi prendessero in giro, non ci credevo. Io fino all’ultimo pensavo di essere a Bergamo".



Fonte: Palermotoday.it