Coronavirus, il primario Pesenti: "Vedo aumentare il numero di malati 40-50enni"

Coronavirus, il primario Pesenti: "Vedo aumentare un po' il numero di malati 40-50enni"

„

l professor Antonio Pesenti è il direttore dell'Unità operativa complessa di Anestesia ed Emergenze del Policlinico di Milano. In un'intervista al Corriere della Sera invita alla prudenza sulle valutazioni dei numeri sui ricoveri nelle terapie intensive negli ospedali della Lombardia in calo negli ultimi due giorni. "Due giorni di calo possono significare molte cose. Anche, semplicemente, che siamo in una fase dove i malati sono meno gravi. Oppure che la situazione è quantomeno stabile. Lo capiremo tra qualche giorno", dice intervistato da Cesare Giuzzi.

Il professore, poi, segnala un "trend" nuovo nell'emergenza degli ultimi giorni: "Non abbiamo ancora statistiche, la mia è un'impressione. Ma vedo aumentare un po' il numero dei 40-50enni. E' come se in una prima fase il virus avesse selezionato prima i più fragili".

In Lombardia si dovrà andare in giro, a partire da domenica 5 aprile, indossando la mascherina o comunque con una protezione su naso e bocca "per proteggere se stessi e gli altri". E' quanto prevede la nuova ordinanza del governatore Attilio Fontana. L'obbligo resterà in vigore almeno fino al prossimo 13 aprile. Sulle mascherine il professor Pesenti è categorico: "Io dico che le mascherine servono. Anche quelle per così dire artigianali, casalinghe...".



Queste le sue parole al Corsera: "Indossarle significa proteggere gli altri da un eventuale contagio. Non servono tanto a proteggere se stessi, ma a evitare di infettare altri. Anche una protezione blanda funziona. Ma è fondamentale restare a casa, la cosa più importante. Se la gente molla i freni torniamo nel guano".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“