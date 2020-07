Coronavirus, cambia l'epidemia: i contagiati oggi hanno di media 43 anni

La lenta “ritirata” dell'epidemia italiana da Covid-19 prosegue senza sosta: nelle ultime 24 ore sono solo 34 i nuovi casi positivi in Lombardia, la regione più colpita che da sola vale più di un terzo dei contagi e quasi la metà dei decessi; di questi 13 sono a seguito di screening programmato con test sierologico e 15 considerati “debolmente positivi”. In provincia di Brescia sono 7 i nuovi casi, uno in più di Bergamo (6) e due in meno di Milano (9). Si registrano 3 nuovi casi a Sondrio, 2 nuovi casi a Pavia, Monza e Cremona, un solo caso a Mantova e Varese, nessun nuovo caso a Como e Lecco.

Com'è cambiata l'epidemia

Certo l'epidemia post-lockdown è cambiata, e continua a cambiare. Il virus non è così “furioso” come lo era a febbraio, marzo e aprile: il picco dei ricoveri in ospedale (oltre 29mila, di cui più di 4mila in terapia intensiva) appare lontano, ma il coronavirus di fatto continua a circolare, e prepara il terreno alla battaglia inevitabilmente attesa per il prossimo autunno-inverno.

Questo il quadro degli ultimi 30 giorni, aggiornato al 21 luglio e reso noto dall'Iss, l'Istituto superiore di Sanità: sono 5.572 i nuovi casi di positività dal 21 giugno scorso, di questi la maggior parte sono asintomatici o paucisintomatici (in media quasi il 70% dei casi) ma non mancano infezioni ancora severe in tutte le fasce d'età, e alcuni casi clinici considerati “critici” dai 50 anni in su.

I contagiati degli ultimi 30 giorni

Con le nuove procedure di screening e tracciamento è cambiata anche la fotografia dell'epidemia: se da quando tutto è cominciato l'età mediana dei contagiati era di oltre 61 anni, negli ultimi 30 giorni si attesta su 43 anni. Dei 5.569 nuovi casi per cui si conosce l'età, il 50,5% (2.811) ha dai 19 ai 50 anni, il 22,8% (1.269) ha dai 51 ai 70 anni, il 15,8% (772) ha più di 70 anni, il 10,9% (608) ha da 0 a 18 anni. Anche questo è un dato interessante, che accende i riflettori sul rischio, verso gli altri, dei portatori sani (senza sintomi).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dall'inizio dell'epidemia, in tutta Italia, si contano 244.708 casi accertati di coronavirus: di questi 29.866 tra gli operatori sanitari (il 12,2%) che rientrano nei quasi 50mila (dati Inps) dei contagi sul posto di lavoro. L'età mediana dall'inizio dell'epidemia, come detto, è di 61 anni: ad oggi si contano 183.585 guariti ma ben 34.126 deceduti, con un tasso di mortalità grezzo pari al 13,9%. Sono 311 i decessi negli ultimi 30 giorni.