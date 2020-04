Coronavirus, c'è l'ufficialità: tutti i blocchi e i divieti prorogati fino al 13 aprile

Come anticipato nei giorni scorsi, saranno prorogate le misure per cercare di arginare la diffusione del Coronavirus in Italia.



A darne ufficialmente l'annuncio è stato il ministro della Salute Roberto Speranza, durante l'informativa svoltasi in Senato sull'emergenza che sta travolgendo l'Italia e in modo particolarmente duro la nostra provincia.



"I dati migliorano - ha dichiarato il ministro -, ma sarebbe un errore cadere in facili ottimismi. L'allarme non è terminato e per questo è importante mantenere fino al 13 aprile tutte le misure di limitazioni economiche e sociali e degli spostamenti individuali".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.