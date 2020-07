Coronavirus, firmato il nuovo Dpcm: tutte le novità fino al 31 luglio

Nella notte è arrivata la firma del nuovo Dpcm, il Decreto della presidenza del Consiglio dei ministri che di fatto proroga fino al 31 luglio le misure già in vigore con il Dpcm dell'11 giugno scorso. Sono inoltre confermate, e restano in vigore fino a tale data, anche le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno e del 9 luglio.

Le novità per chi viaggia in aereo

Sono stati in minima parte aggiornati gli allegati al Dpcm, dunque le linee guida per lo svolgimento di attività commerciali e professionali e per il contenimento dell'epidemia in materia di trasporto pubblico. In questo ambito si segnalano in particolare alcune novità come la rinnovata possibilità di caricare bagagli a mano nelle cappelliere degli aerei, e l'obbligo di “custodire” in apposito contenitore monouso, consegnato dal vettore al momento dell'imbarco, gli indumenti personali da collocare anch'essi nelle cappelliere, “per evitare il contatto tra gli indumenti personali dei viaggiatori”.

Obbligo di mascherina al chiuso

Dal punto di vista della vita quotidiana, invece, è confermato fino al 31 luglio l'obbligo di indossare la mascherina al chiuso, e all'aperto dove non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Con l'ultima ordinanza di Regione Lombardia anche il nostro territorio si adegua a queste indicazioni, di fatto abolendo l'obbligo della mascherina all'aperto (o di altri strumenti per coprire naso e bocca) se e quando possibile rispettare la distanza di sicurezza.

Ancora vietati gli assembramenti

Si rinnova anche il divieto di assembramento, che vale sia per i singoli cittadini che per locali e attività, che saranno multate e anche chiuse in caso di mancato rispetto delle regole. In ambito lavorativo, sono confermate le misure di sicurezza straordinarie che vanno dalla sanificazione al rispetto di precisi protocolli per alcune categorie, la distanza di almeno 1 metro sempre e comunque, iniziative di smart working se e quando possibile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Niente discoteche e sale da ballo al chiuso, ancora, fino al 31 luglio almeno: attività di questo tipo potranno svolgersi solo ed esclusivamente all'aperto. Per chi viola la quarantena, infine, nonostante una positività accertata, al di là della sanzione amministrativa è prevista una sanzione penale.