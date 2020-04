Coronavirus, ragazza incinta guarita con il plasma: è il primo caso al mondo

E’ il primo caso al mondo di una donna, tra l’altro al sesto mese di gravidanza, guarita grazia al plasma iperimmune dei pazienti a loro volta già guariti dal Covid-19: è successo all’ospedale Carlo Poma di Mantova, dove è in corso una vasta sperimentazione con infusione di sacche di plasma di guariti in pazienti ancora ammalati. Per ora sono una cinquantina le sacche già infuse, a 24 pazienti diversi.

Due sacche anche per Pamela Vincenzi, 28 anni, la ragazza ora guarita e che presto sarà mamma, già dimessa dall’ospedale dopo il secondo tampone negativo. Era stata ricoverata in 9 aprile scorso, trasferita in Pneumologia per il peggioramento delle sue condizioni, poi il netto miglioramento grazie alle infusioni di plasma.

Presto nascerà la piccola Beatrice Vittoria

“Dopo la terapia con il plasma il miglioramento è stato decisivo”, ha detto il direttore della Pneumologia Giuseppe De Donno. La mamma sta bene, la bambina anche: si chiamerà Beatrice Vittoria. “La cosa più importante è tornare a casa insieme a lei – spiega Pamela Vincenzi – perché insieme abbiamo vinto questa battaglia”.

Davvero una bella notizia, un altro lume di speranza (che si aggiunge ai buoni risultati raggiunti con il Tocizilizumab) nel pieno di una guerra che sembra non finire mai. Sono a centinaia i guariti in tutto il mondo utilizzando il plasma iperimmune, più di 500 solo in Cina. Adesso il primo caso anche in Italia, e la prima donna (incinta) di tutto il pianeta.