Coronavirus, il caso del sindaco positivo dopo 7 tamponi (e 50 giorni d'isolamento)

Coronavirus, il caso del sindaco positivo dopo 7 tamponi (e 49 giorni)

„Continuano a moltiplicarsi le notizie di persone che, nonostante la scomparsa dei sintomi da diversi giorni (se non da settimane), continuano a risultare positivi al Coronavirus, restando quindi contagiose.

A Soresina, comune cremonese confinante con la nostra provincia, il sindaco Diego Vairani è titolare di un triste record: è infatti risultato positivo a ben sette tamponi e da 50 giorni sta affrontando l'odissea di un lungo isolamento, sebbene i sintomi siano svaniti tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo.

In un'intervista rilasciata a Giovanni Gardani del Corriere della Sera, il primo cittadino ha ripercorso la vicenda: "Sono in isolamento da 50 giorni, dal 9 marzo, a casa con mia moglie e mia figlia. Io sono risultato positivo a sette tamponi, mia moglie addirittura a otto, mia figlia si è negativizzata da due settimane. Tutto è partito l’11 marzo. E pensare che, con la procedura attuale che non prevede più tamponi per sospetti contatti, non l’avrei scoperto''.

I primi sintomi sono comparsi febbraio: ''Una bronchite e poi un po' di tosse. Ero entrato in contatto con un collega dell’Associazione Allevatori della Lombardia di Crema, che purtroppo è deceduto a Varese''.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“"Cerchiamo di usare tutte le precauzioni - ha poi aggiunto Vairani -. A tavola stiamo un po’ più distanti e mia figlia usa un bagno diverso. I sette tamponi? Non è mai andata bene nemmeno al primo. Non mi sono mai illuso. Ora spero nel 30 aprile e, incrociando le dita, nel 4 maggio. Ma prima di esultare, mi sono abituato a pazientare".



Fonte: Today.it