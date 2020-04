Stroncata dal Coronavirus: tutto il paese piange Bianca, regina della cucina nostrana

Aveva lasciato il segno, nel mondo della ristorazione: in tanti lo ricordano per le prelibatezze cucinate negli anni, ma anche per l'infinita gentilezza e la grande disponibilità. Il Coronavirus si è portato via un pezzo della storia culinaria di Desenzano: Bianca Iori si è spenta nei giorni scorsi all'ospedale di Gavardo. Insieme al marito Luigi Gallina aveva gestito per oltre 40 anni la trattoria 'La Rossa', fondata nel lontano 1870, da qualche anno passata nelle mani del figlio Cristiano.

Dietro ai fornelli per decenni a confezionare le ricette della tradizione, in tanti in paese la ricordano per la sua gentilezza e disponibilità. Aveva 73 anni: la sua lotta contro il virus è cominciata qualche settimana fa, con il primo ricovero all'ospedale di Desenanzo. Era stata dimessa, perchè il tampone era negativo, ma le condizioni sono ulteriormente peggiorate rendendo necessario un secondo ricovero: risultata positiva al Covid-19, era stata trasferita a Gavardo dov'è spirata venerdì.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oltre agli affezionati clienti, la piangono il marito Luigi, il figlio Cristiano e l'adorata nipotina Melissa. Nessun funerale, come previsto dal Dpcm, ma solo una cerimonia la cimitero riservata ai parenti.