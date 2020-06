Covid-19: in Lombardia positivo oltre il 25% dei test sierologici

I dati di Regione Lombardia della giornata di venerdì 12 giugno mostrano un calo delle persone ricoverate, ma il covid-19 non molla la presa. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati altri 272 positivi. Rimane inalterato il numero delle persone in terapia intensiva, 97, ma i ricoverati non gravi sono 131 in meno. 31 le persone decedute.

I dati, provincia per provincia:

Milano: 23. 669 (+ 88) di cui 10.074 (+ 56) a Milano città

Bergamo: 13.744 (+ 34)

Brescia: 15.217 (+ 30)

Como: 3.970 (+ 13)

Cremona: 6.531 (+ 4)

Lecco: 2.778 (+ 4)

Lodi: 3.533 (+ 11)

Mantova: 3.399 (+1)

Monza e Brianza: 5.627 (+ 24)

Pavia : 5456 (+ 23)

Sondrio: 1.516 (+ 11)

Varese : 3.750 (+ 14)

La diffusione dei dati giornalieri è servita all’assessore al Welfare, Giulio Gallera, per fare il punto della situazione circa i test sierologici (a chi viene fatto in Lombardia?): «Fra i casi positivi di oggi, 42 sono riferiti a tamponi eseguiti dopo i test sierologici e 21 riscontrati in alcune RSA. Regione Lombardia ha effettuato ad oggi 264.024 prelievi ematici a 161.695 cittadini e 102.329 operatori. Gli esiti di questi test sierologici hanno evidenziato uno stato di positività per 41.250 (il 25,6%) cittadini e 13.402 (12,6%) operatori. In questi casi viene effettuato il tampone. Poco meno del 10% dei cittadini positivi al test lo è anche al tampone. Per gli operatori, la positività è confermata nell’1% dei casi».



