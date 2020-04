Rallentano i contagi ma non finisce la tragedia: a Brescia 65 morti in 24 ore

Un lento ma costante miglioramento: così l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera nel commentare l’ultimo bollettino sui nuovi casi, i deceduti e i guariti in Lombardia per Covid-19. Sono 1.079 i nuovi casi al 6 aprile, che portano a un totale di 51.534 casi accertati di Coronavirus dall’inizio dell’epidemia: sono già 9.202 i morti, più 297 in un giorno di cui 65 nella sola provincia di Brescia. Presto per dire che sia una tendenza: ma per la seconda volta in pochi giorni sono calati numericamente i ricoverati in ospedale.

Ad oggi sono 13.257 le persone ricoverate, di cui 11.914 in buone condizioni (95 in meno rispetto al 5 aprile) che in tutto sono l’89,86% del totale, e 1.343 in terapia intensiva (più 26 nelle ultime 24 ore), il 10,13% del totale dei ricoverati e il 2,6% del totale dei positivi. La percentuale di nuovi positivi sul totale dei tamponi effettuati è del 21,56%.

I dati aggiornati per provincia

I dati per provincia: più 137 nuovi casi a Brescia, totale 9.477 da quando tutto è cominciato, con 1.695 morti di cui 65 nelle ultime 24 ore. Ma nell’ultima settimana i nuovi casi si sarebbero dimezzati rispetto alla settimana precedente. E’ ancora Milano il territorio più colpito, con 11.538 casi accertati di positività (più 308 in un giorno) di cui 4.645 in città: seguono Bergamo (9.815, più 103), Brescia (9.477), Cremona (4.260), Monza e Brianza (3.157), Pavia (2.700), Lodi (2.278).

La situazione potrebbe cambiare parecchio nelle prossime ore: ci sono 1.133 tamponi in corso di verifica. Nel frattempo, degli oltre 50mila positivi lombardi, sono 29.075 quelli già dimessi e guariti oppure mai ricoverati in ospedale. A livello nazionale, la giornata si è conclusa con oltre 3.500 nuovi positivi, comunque il dato più basso degli ultimi giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La situazione in Italia

Sono 132.547 i tamponi positivi dall’inizio dell’epidemia, di cui 93.187 attualmente contagiati, 22.837 i guariti e 16.523 i decessi, 636 nelle ultime 24 ore. Al momento sono 28.976 le persone ricoverate in ospedale (il 21,86% del totale dei positivi, il 31,09% degli attuali positivi) di cui 3.898 in terapia intensiva, il 2,93% sul totale dei positivi e il 4,18% degli attuali positivi. Sono 79 in meno i ricoverati in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, più 26 invece in Lombardia.