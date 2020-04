Coronavirus: morto a 85 anni l'imprenditore Daniele Santi

Travagliato piange un'altra vittima del Coronavirus: in paese sale così a 16 la triste conta dei lutti dall'inizio della pandemia (4 i decessi da domenica a martedì). A perdere la vita il noto imprenditore Daniele Santi, fondatore negli anni '80 della S. Inox, magazzino specializzato (e altamente automatizzato) nella rivendita di prodotti in acciaio. La ditta, che conta decine di dipendenti, è ora portata avanti dai figli.

Daniele Santi è spirato all'età di 85 anni. A Travagliato era stato anche assessore e consigliere comunale, come il fratello Fausto. Lascia nel dolore la moglie Giulia Cadei e i figli Eleonora, Paolo e Alberto. In ottemperanza alle direttive ministeriali, il feretro è stato accompagnato al cimitero comunale per la benedizione in forma privata.