Covid-19, il tenero abbraccio tra Giorgio e Rosa: "Indimenticabile, piangevano tutti"

Coronavirus, il commovente abbraccio in reparto tra Giorgio e Rosa: "Indimenticabile"

Immagini bellissime, che toccano nel profondo nella loro semplicità. Le ha pubblicate su Facebook l'ASST di Cremona, l'Azienda socio-sanitaria territoriale. Giorgio e Rosa sono sposati da 52 anni, (anche se a loro - così assicurano - sembrano molti di meno). Lui è ricoverato in ospedale per una polmonite da Covid dal 17 marzo scorso.

"In questo periodo - dice Manuela Denti (Coordinatrice di Ginecologia) - abbiamo imparato a conoscerlo e lui a conoscere noi. Si è instaurato un bellissimo legame. Giorgio è una di quelle persone alle quali non puoi far altro che affezionarti, mai un lamento, sempre un grazie. Ad un certo punto ci ha confessato la tristezza che provava perché voleva tornare a casa dalla sua Rosa". Qualche giorno dopo anche la moglie Rosa è stata ricoverata nello stesso ospedale, in chirurgia multispecialistica. Le sue condizioni, per fortuna non gravi, hanno favorito una dimissione in tempi rapidi. "Io e la mia collega Carla Garello (Coordinatrice Chirurgia Multispecialistica) non abbiamo esitato un attimo - continua Denti - Ci siamo accordate per farli incontrare, a sorpresa".

"È stato uno di quegli incontri che non si dimenticano. Nessuno di noi è riuscito a trattenere le lacrime. Un lungo abbraccio, dolci parole, dieci minuti di tenerezza e il desiderio di assicurarsi delle reciproche condizioni di salute. L’unico rammarico è quello di non averli potuti dimettere insieme. Speriamo che Giorgio raggiunga presto Rosa alla Levata - conclude Denti - Anche perché non vede l'ora di fare le coccole anche a Willy, il cane che vive con loro da 17 anni".

