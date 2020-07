Coronavirus: 9 casi e nessun morto a Brescia. Tutti i Comuni "liberi" dal Covid

Ultimi aggiornamenti sul coronavirus in Lombardia: sono 71 i nuovi casi positivi, di cui 24 a seguito di test sierologici e 23 considerati “debolmente positivi”; dall'inizio dell'epidemia sono 94.651 i casi totali, circa il 35% di tutti i casi accertati da covid-19 in Italia (242.149 con 34.914 decessi, di cui 16.725 in Lombardia: 12 nelle ultime 24 ore).

Coronavirus: i dati per provincia

In provincia di Brescia, dove ricordiamo è stato registrato un nuovo focolaio, si registrano solo 9 positivi, e senza nuovi morti (da ben quattro giorni): sono 30 i nuovi positivi a Bergamo, 16 a Milano di cui 6 in città, 4 a Lodi e Mantova, 3 a Cremona, 2 a Como, 1 a Lecco, Monza e Brianza, Pavia e Sondrio (dunque nessuna provincia lombarda tra martedì e mercoledì è risultata “immune” al virus).

A proposito di immunità (metaforica): è in continuo aggiornamento l'elenco dei Comuni bresciani considerati “Covid-free”, dunque i paesi dove non si è registrato nessun nuovo caso di coronavirus negli ultimi 28 giorni (il periodo standard definito dall'Oms). Tra le new entry degli ultimi giorni (in gran parte soltanto dei ritorni) si segnalano diversi Comuni di Garda e Valsabbia, come Moniga, Sirmione, Muscoline e Paitone.

I Comuni bresciani “Covid-free”

Questo l'elenco completo e aggiornato, in ordine alfabetico: Acquafredda, Barghe, Bassano Bresciano, Braone, Brione, Caino, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Collebeato, Collio, Gambara, Gardone Riviera, Gargnano, Idro, Lograto, Longhena, Losine, Marcheno, Marone, Milzano, Moniga del Garda, Montisola, Mura, Muscoline, Nuvolento, Odolo, Offlaga, Ome, Ossimo, Paitone, Pertica Bassa, Pezzaze, Polpenazze, Preseglie, Provaglio Valsabbia, Saviore dell'Adamello, Sellero, Seniga, Sirmione, Sulzano, Tignale, Tremosine, Treviso Bresciano, Villachiara, Vione, Visano e Zone.

I Comuni bresciani con meno di 4 casi

A questi si aggiungono tutti quei Comuni che hanno avuto meno di 4 casi dall'inizio dell'epidemia, e che dunque non vengono conteggiati nel report regionale della Protezione civile: Capovalle, Limone sul Garda, Marmentino, Pertica Alta e Valvestino nel territorio di Ats Brescia (dove fino a poco tempo fa c'era anche Anfo, ma che ha fatto registrare nuovi casi nelle ultime settimane); Incudine, Monno e Paisco Loveno in Valle Camonica.