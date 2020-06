In 24 ore solo 14 nuovi contagi: tutti i Comuni bresciani liberi dal Coronavirus

Dei 190 nuovi casi positivi in tutta Italia 88 sono ancora in Lombardia, il 46,31%: ma a partire dalle prossime ore entrerà in vigore la nuova catalogazione concordata con il Ministero della Salute, che prevede dunque la separazione tra i nuovi casi positivi riscontrati a seguito di sintomi o segnalazioni delle autorità sanitaria e tra quelli invece riscontrati in sede di test sierologici (che da qualche giorno la Regione definisce “debolmente positivi”).

Per intenderci, nelle ultime 24 ore sono 17 in Lombardia i casi positivi intercettati a seguito di screening di sieroprevalenza: quasi uno su cinque degli 88 nuovi casi totali, che dunque diventerebbero 71, quindi “solo” il 37,36% di tutti i nuovi casi italiani. In tutto il territorio regionale si segnalano 218 pazienti in meno negli ospedali, totale 692, e 3 in meno nelle terapie intensive, 48 in totale.

I dati per provincia

Sono solo 7 i decessi, che portano il totale a 16.586: il 47,87% di tutti i decessi italiani per Coronavirus, 34.644 di cui 30 nelle ultime 24 ore. Questi i casi per provincia: 24.239 casi accertati dall'inizio dell'epidemia a Milano, +29 nelle ultime 24 ore, 15.519 a Brescia (+14), 14.192 a Bergamo (+15), 6.590 a Cremona (+3), 5.741 a Monza e Brianza (+1), 5.549 a Pavia (+3), 4.070 a Como (+2), 3.877 a Varese (nessun nuovo caso), 3.565 a Lodi (+6).

I Comuni con meno di 4 casi

In provincia di Brescia, cresce di due unità l'ambito club dei Comuni che possono essere considerati “Covid-free”, liberi dal Covid perché non si registrano nuovi casi da almeno 28 giorni (è un criterio riconosciuto dall'Oms). All'elenco, ricordiamo, vanno aggiunti anche i Comuni in cui si sono registrati meno di 4 contagi totali dall'inizio dell'epidemia: Anfo, Capovalle, Limone sul Garda, Marmentino, Pertica Alta e Valvestino nel territorio di competenza di Ats Brescia; Incudine, Monno e Paisco Loveno in Valle Camonica.

L'elenco dei Comuni Covid-free

Questi invece tutti i municipi Covid-free: Barbariga, Barghe, Bassano Bresciano, Berzo Inferiore, Brandico, Braone, Brione, Ceto, Cevo, Cimbergo, Collio, Fiesse, Gambara, Gargnano, Lograto, Longhena, Losine, Milzano, Montisola, Mura, Niardo, Odolo, Offlaga, Ono San Pietro, Ossimo, Padenghe sul Garda, Paspardo, Pertica Bassa, Pezzaze, Pozzolengo, Preseglie, Provaglio Valsabbia, Remedello, San Felice del Benaco, San Gervasio Bresciano, Saviore dell'Adamello, Tavernole sul Mella, Tignale, Tremosine, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Villachiara, Vione, Zone.