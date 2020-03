Coronavirus, l'epidemia corre anche in Valcamonica: 383 casi e 23 decessi

La curva dei contagi sale anche in Valcamonica. Da giovedì a venerdì si sono registrati 41 casi in più, portando il totale a 383. Un aumento decisamente inferiore a quello registrato tra mercoledì e giovedì (+91 contagi in sole 24 ore). Il numero dei decessi è arrivato a quota 23: 8 sono avvenuti in un solo giorno.

Sono pochi, pochissimi i Comuni bresciani dove non si sono ancora registrati casi di positività al Covid-19: uno di questi è proprio in Valle Camonica. Si tratta di Monno. Fino a giovedì erano due, ma oramai anche Paisco Loveno, con il primo caso accertato, rientra nella triste e lunga lista dell'Ats Montagna. Ci sono poi altri Comuni dove, ad oggi, si registra un solo contagiato: Incudine, Lozio e Saviore dell’Adamello.

Le situazioni più critiche nei diversi paesi ormai a doppia cifra per numero di contagi: Darfo Boario Terme (59), Pisogne (37), Esine (23), Breno (22), Bienno (20), Edolo e Malegno (15), Pian Camuno (14) Gianico e Pinacogno(13), Cividate Camuno (12).

