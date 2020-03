Coronavirus, il bollettino: 756 morti in un giorno, 3906 pazienti in terapia intensiva

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 29 marzo 2020

„Coronavirus, ecco i dati del bollettino della Protezione civile aggiornati a oggi, domenica 29 marzo. Si tratta di dati ufficiali - forniti dal ministero della Salute - che molto probabilmente sottostimano il numero di contagi, perché alcune persone, pur avendo alcuni sintomi di Covid-19, non vengono sottoposte a tampone e dunque non entrano in questo conteggio. Ma sono dati importanti perché ci indicano con precisione lo stato di saturazione dei nostri ospedali, soprattutto per quanto riguarda i reparti di terapia intensiva. E da questi dati si ritiene di poter monitorare la tendenza dell'epidemia (si sta espandendo oppure no? E dove e in che modo?).

Coronavirus, il bollettino della Protezione civile del 29 marzo

La situazione in Italia resta ancora molto difficile. Nel nostro Paese, dall'inizio dell’epidemia di coronavirus, 97.689 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (5.217 persone più di ieri, per una crescita del 5,64%). Ecco i dati di oggi diffusi da Angelo Borrelli, capo dipartimento della Protezione civile, nel corso del consueto punto stampa sull'emergenza Covid-19.

Totale casi dall'inizio dell'epidemia: 97.689 (+5.217 rispetto a ieri)

Deceduti: 10.779 (+756 rispetto a ieri)

Pazienti guariti: 13.030 (+646 rispetto a ieri)

Pazienti ricoverati in terapia intensiva: 3.906 (+50 rispetto a ieri)

Totale attualmente positivi: 73.880 (+3.815 rispetto a ieri)

"Guardando i numeri dei morti si vede una flessione, sono cambiamenti grandi nell'ordine del 10-15% e vuol dire che le misure prese funzionano", ha detto in conferenza stampa Luca Richeldi, primario di pneumologia al Policlinico Gemelli di Roma e componente del comitato tecnico scientifico del dipartimento tecnico del ministero della Salute. "I dati su terapie intensive e deceduti sono dati solidi e i numeri spiegano che con i nostri comportamenti salviamo vite", ha aggiunti Richeldi.

Coronavirus, la mappa dei contagi in Italia aggiornata dalla Protezione civile

Qui sotto, la mappa aggiornata dei contagi da Covid-19 in Italia. I dati sono forniti dal ministero della Salute ed elaborati dalla Protezione Civile. Le zone più colpite dall'epidemia sono indicate con un pallino rosso. Il grafico in basso a destra mostra invece l'incremento giornaliero delle persone positive al virus.

Caricamento…

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, i dati aggiornati regione per regione

Ecco i dati suddivisi per Regione. Si tratta dei casi totali, cioè del numero di persone trovate positive dall'inizio dell'epidemia (include le persone decedute e quelle guarite). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.



Lombardia 41.007 (+1592, +4,04%)

Emilia-Romagna 13.119 (+736, +5,94%)

Veneto 8.358 (+428, + 5,4%)

Piemonte 8.206 (+535, +6,97%)

Marche 3.558 (+185, +5,48%)

Liguria 3.076 (+254, +9%)

Campania 1.759 (+167, +10,49%)

Toscana 4.122 (+305, +7,99%)

Sicilia 1.460 (+101, +7,43%)

Lazio 2.706 (+201, +8,02%)

Friuli Venezia-Giulia 1.480 (+44, +3,06%)

Abruzzo 1.293 (+160, +14,12%)

Puglia 1.549 (+91, +6,25%)

Umbria 1.023 (+54, +5,57%)

Bolzano 1.214 (+105, +9,47%)

Calabria 614 (+59, +10,63%)

Sardegna 638 (+14, +2,24%)

Valle d’Aosta 584 (+73, +14,29%)

Trento 1.594 (+89, 5,91%)

Molise 127 (+4, +3,25%)

Basilicata 202 (+20, +10,99%)rebbe interessarti: http://www.today.it/attualita/coronavirus-bollettino-oggi-29-marzo-2020.html