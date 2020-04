Coronavirus: i contagi tornano a salire in Italia (a Brescia anche i morti)

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 1° aprile 2020

„

Sono in leggera risalita i casi di coronavirus in Italia. Stando all'ultimo bollettino della Protezione Civile i contagiati totali sono 4.782 (+4,5%), contro i 4.053 di ieri. Si registrano inoltre 1.118 guariti e 727 deceduti (in diminuzione rispetto a martedì). Il numero delle persone attualmente positive è aumentato di 2.937 unità (ieri era di 2017). Il numero dei tamponi effettuati (34.445) fa però ben sperare: ieri i test effettuati erano stati 29.608 e solitamente si sono sempre attestati intorno ai 25mila.

Ieri l'aumento dei nuovi contagiati era stato del 4%: la curva dunque è tornata leggermente a salire, ma come abbiamo ripetuto spesso i numeri vanno verificati in un periodo di tempo più ampio rispetto alla singola giornata.

Coronavirus, il bollettino di mercoledì 1° aprile 2020

• Attualmente positivi: 80.572 (+2.937)

• Deceduti: 13.155 (+727)

• Guariti: 16.847 (+1.118)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 4.035 (+12)

Totale casi: 110.574 (+4.782, +4,5%)



I casi di Covid-19 in provincia di Brescia

Nella nostra provincia, i contagi arrivano a quota 8.546 sommando Ats Brescia e Valcamonica, più 179 rispetto a martedì (ieri erano cresciuti di 154). Il dato si discosta di circa 50 unità da quello della Regione, ancora in fase di elaborazione. I decessi salgono invece a 1.398 (più 49 morti; martedì l'aumento era stato di 37).

I casi di Covid-19 regione per regione

Finora il coronavirus ha fatto 13.155 vittime. In isolamento domiciliare 48134 persone, mentre sono 28403 i ricoverati con sintomi: di questi, 4035 (+12) sono in terapia intensiva. I casi totali dall'inizio dell'emergenza in Italia sono 110574.

Borrelli: "Trenta pazienti trasferiti in Germania"

"Sono stati trasferiti 103 pazienti, 7 in più di ieri", ha detto il Capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli, nel punto stampa di stasera, aggiungendo che "30 pazienti sono stati trasferiti in Germania". "Sono i 12.986 volontari in campo", ha spiegato, evidenziando che ''le donazioni hanno raggiunto la cifra di oltre 94 milioni". Borrelli ha anche voluto "ringraziare quanti ieri hanno seguito l'evento 'Rai musica che unisce' e donato a sostegno della Protezione Civile". "Le risorse già spese sono oltre 8 milioni", ha continuato.

Fontana: "In Lombardia abbiamo raggiunto il picco"

In Lombardia, secondo il presidente della Regione Attilio Fontana, il picco è stato ormai raggiunto. "L'incremento non esiste più - ha detto il governatore in conferenza stampa poco dopo mezzogiorno -. Stiamo proseguendo quella ipotesi sviluppata da tanti epidemiologi per cui abbiamo raggiunto il culmine. Si proseguirà in questa direzione e poi dovrebbe iniziare la discesa".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“