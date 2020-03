Coronavirus, cimitero pieno a Bergamo: l'Esercito trasferisce le salme

Uno scenario di guerra. Il cimitero pieno, che non può più ospitare salme, con l'Esercito che sfila per le strade della città per spostare le vittime, troppe, del nuovo Covid 19. Uno scenario da guerra in cui il nemico invisibile è quel nuovo coronavirus che sta tenendo in scacco il mondo intero, la città è Bergamo, una delle più flagellate dall'epidemia.

Proprio a causa dell'eccessivo numero di vittime, l'Esercito è dovuto intervenire per spostare le salme dal cimitero maggiore, ormai saturo, verso i crematori di altre Regioni. A sfilare nel centro città, una lunga colonna di mezzi militari: immagini impressionanti per uno dei capoluoghi di provincia più colpiti dal Covid-19.

Negli ultimi dati di ieri, mercoled la città conta infatti 4.305 positivi, in crescita di 312 contagiati. "Sono i numeri di cuna continua battaglia", aveva commentato Gallera.

Intanto, l'assessore regionale al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, ha parlato ad Agorà su Rai 3: "Sull'ospedale da campo di Bergamo non c'è alcun cambio di programma, è pronto ma lo montiamo quando abbiamo il personale".

"Due giorni fa abbiamo avuto comunicazione dell'arrivo di circa 300 medici e infermieri cinesi - ha aggiunto Gallera ad Agorà - oggi abbiamo a Milano il capo della Croce Rossa cinese che ci deve dare indicazioni. Se questo personale arriva tra quattro giorni l'ospedale apre tra quattro giorni, se arriva tra sei... Mi spiace, io vorrei fosse aperto da domani, ma senza personale non siamo in grado di gestirlo".

