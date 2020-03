Emergenza sanitaria, l'appello degli autisti soccorritori: "Aiutateci ad aiutarvi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

L’associazione autisti soccorritori italiani ( AASI ), a nome del presidente, Dr. Stefano Casabianca, gli associati e simpatizzanti tutti, con la presente nota lancia un appello a tutti i cittadini, in questo momento d’emergenza per il nostro paese a causa del COVID 19, siano proprio noi autisti soccorritori insieme a medici ed infermieri a bordo di ambulanze e mezzi di soccorso ad arrivare in ogni luogo per soccorrere chi è in difficoltà, dal nord al sud d’Italia.

Quotidianamente migliaia e migliaia di interventi coordinati dalle centrali operative, un vero bollettino di guerra. Siamo noi, gli autisti soccorritori, insieme alle figure sanitarie ad intervenire, con ambulanze ed altri mezzi di soccorso, quotidianamente su migliaia di incidenti stradali, infortuni domestici, infarti, soccorrendo gli infermi, cercando di fare il massimo per aiutarvi a vivere, uomini, donne, bambini, siamo noi ad arrivare in quei moneti bui, siamo noi insieme alle professioni sanitarie a cercare di fare la differenza tra la vita e la morte, oggi ci appelliamo al vostro buon senso, quando riferite i vostri sintomi o quelli dei vostri cari, fate molta attenzione ad informare gli operatori al telefono sulla presenza di febbre, tosse e difficoltà respiratorie, dichiaratelo, così chi verrà a soccorrere, indosserà gli appositi dispositivi di protezione. Aiutateci ad aiutarvi, rispettando tutti insieme le regole, andrà tutto bene.